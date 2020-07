Muito experiente na área de comunicação, o publicitário Wilson Rodrigues – mais conhecido como Wilsinho – foi um dos grandes nomes por trás da campanha de marketing que elegeu o prefeito Roberto Naves à Prefeitura de Anápolis em 2016.

Natural de Tatuí, interior de São Paulo, ele até já perdeu o sotaque característico da região após tantas andanças e viagens país afora – realizando campanhas eleitorais, dando palestras e ministrando workshops para diversas empresas.

Wilsinho carrega consigo um currículo invejável, com muitas campanhas vitoriosas de prefeito, senador e governador.

E foi pensando nessa bagagem toda que o Tema de Hoje, podcast diário do Portal 6, entrevistou o comunicador nesta quinta-feira (02). No bate papo ele fala das eleições municipais deste ano, o impacto da pandemia do novo coronavírus no pleito e dá conselhos preciosos para quem encarará a disputa.

Ele também adiantou que não participará da campanha de reeleição do atual prefeito de Anápolis, mas que irá acompanhar a disputa à distância.

