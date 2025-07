Médica da UFG traz para Anápolis projeto que descobre doenças cardíacas em crianças

Especialista revelou detalhes sobre o evento, previsto para ocorrer no dia 19 de julho

Paulo Roberto Belém - 10 de julho de 2025

Especialista em cardiopediatria, a médica Mirna de Sousa é uma das entusiastas do Instituto Corações em Rede (Foto: Arquivo pessoal)

Anápolis vai receber no dia 19 de julho uma festa diferente, mas cheia de afeto e cuidado. É a Festa do Coração, que visa reunir bebês e crianças que sofrem de doenças cardíacas.

Além disso, a atividade busca atender possíveis novos pacientes que possam precisar de atendimento pediátrico para cuidar deste órgão tão vital, destacando a cardiopatia congênita.

Organizado pelo Instituto Corações em Rede, a ação vai acontecer nas instalações do antigo Hospital Municipal Jamel Cecílio, a partir das 08h.

Para explicar sobre o projeto, o Portal 6 ouviu a cardiopediatra, Mirna de Sousa, médica formada pela Universidade Federal de Goiás (UFG), integrante do grupo organizado.

Atendimento e captação

A especialista citou que, além de serem atendidos os pacientes regulados para atendimento cardiopediátrico, o evento visa buscar possíveis novos pacientes. Para isso, Mirna aponta quais indícios em bebês e crianças devem ser observados.

“Cansaço ao mamar, dificuldade para ganhar peso, aquela criança que não brinca tanto, é mais quietinha, paradinha. Também a criança que tem extremidades roxinhas, boca ou os dedos e quando a mãe acha que o coração da criança é muito acelerado”, elencou.

Lá, os atendidos passarão por consulta, avaliação ambulatorial e ecocardiograma torácico infantil.

“Para isso, a gente vai ter cardiopediatra e ecocardiografista com dois equipamentos de ecocardiograma para a realização desses exames lá, na hora”, explicou.

Importância da observação e prevenção

Considerando a incidência de cardiopatias, a médica apontou que 9 mil nascidos em Goiás anualmente provavelmente têm doenças do coração. “E desses, cerca de 30% são cardiopatias graves”, constatou.

Nesse sentido, a especialista diz serem importantes exames na fase gestacional e no pós-nascimento, a fim de se descobrir a necessidade de cuidados cardíacos.

“No pré-natal, o ecocardiograma fetal, e antes da alta da maternidade, o teste do coraçãozinho”, enumerou, entendendo que a realização dos dois deveriam ser de caráter obrigatório.

“90% dos bebês que nascem com má formação cardíaca vem de gestação normal, de família normal, não tem fator de risco. Então, toda gestação tem que ser avaliada. E isso não é uma coisa que se conhece. Os testes não caíram na cultura do povo brasileiro”, entende.

Campanha

Mirna deu mais informações sobre a Festa do Coração. “A gente vai ter lá no dia, além de médicos, famílias de crianças portadoras de cardiopatia congênita, mães desse instituto [Corações em Rede] com ligações e rede para conversar de mãe para mãe, trocar a experiência com o diagnóstico dos filhos, das cirurgias cardíacas que os filhos fizeram”, citou.

A presença de pacientes portadores de cardiopatia que foram tratadas aqui no estado de Goiás também foi confirmada.

”Vão estar lá crianças com meio coração, crianças com doenças graves, mas para a gente colocar de uma maneira mais tranquila e conversar com a população, no sentido de conscientizar mesmo”, continuou.

E incrementa. “Eu acho que a conscientização do problema é o primeiro passo para a gente buscar a solução. Para que toda mulher gestante possa cobrar do seu obstetra esses cuidados no período gestacional e no pós-parto”, observa.

Mirna finalizou considerando que o evento pode ter como fruto a instalação de um ambulatório de cardiopediatria em Anápolis.

