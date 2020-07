A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (Seds), juntamente com o Banco Itaú, vai promover uma testagem em massa para constatar se há pacientes com Covid-19 entre idosos e servidores de 27 instituições de Longa Permanência de Idoso (Ilpis) de Goiás.

A ação foi iniciada na quinta-feira (02), em Anápolis, com a aplicação de testes nos moradores e colaboradores do Abrigo Evangélico Jesus Cristo é o Senhor.

A expectativa da Seds é que todo o trabalho seja concluído em um prazo de 60 dias, podendo ser estendido por mais 30.

Inicialmente, a previsão era que a parceria beneficiasse 19 instituições, em Anápolis, Aparecida de Goiânia, Goiânia, Luziânia e Rio Verde. Isso porque a parceria só era possível para locais cadastrados no Censo do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e pertencentes a municípios com população acima de 200 mil habitantes.

No entanto, o Itaú entrou em um acordo com o Governo Estadual para atender outros espaços e ampliar a testagem que já ocorria por meio de uma ação da Seds com a Universidade Federal de Goiás (UFG).

Durante o projeto, o banco ainda garantirá que as instituições participantes tenham equipes capacitadas, distribuição de material educativo, equipamentos de proteção individual e protocolos de isolamento caso alguém seja diagnosticado com a Covid-19.