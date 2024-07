Desenhos de Michael Jackson vão ser leiloados por mais de R$ 5 milhões

ANA CORA LIMA – Michael Jackson (1958- 2009) completaria 66 anos no dia 29 agosto e, no mês do seu nascimento,fãs e colecionadores vão poder comprar uma coleção de desenhos do cantor. O intérprete de “Billie Jean”, “Dangerous” e “Human Nature” era também um exímio desenhista e as 78 obras do rei do pop serão leiloadas pela King’s Auctions.

Jackson, morto em 2009 aos 50 anos, começou a desenhar ainda jovem. Ao longo de sua carreira, ele usava o tempo livre nas turnês para desenhar, e a atividade se tornou um hobby. O leilão terá um único lote e está avaliado em US$ 1 milhão, equivalente a um pouco mais de R$ 5,5 milhões.

Caso todo o material não seja vendido, o leilão voltará ao protocolo padrão da empresa, no qual cada obra de arte é oferecida individualmente com lances por on-line. As exposições prévias dos desenhos de Jackson serão realizadas dias antes do evento em Beverly Hills e Las Vegas, Estados Unidos.

Michael deixou uma dívida de US$ 500 milhões (aproximadamente R$ 2,8 bilhões) quando morreu. A informação consta de um processo judicial sobre o espólio do artista. Ele devia cerca de US$ 40 milhões à empresa A.E.G., responsável por promover a turnê “This is It”.