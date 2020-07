Todas as pessoas já enfrentaram algum dia em que as coisas simplesmente não estavam boas. Com a quarentena e o distanciamento social, esse sentimento pode ser ainda mais intenso, gerando desconforto e chateação.

Além disso, pequenas situações do cotidiano também influenciam na maneira como as pessoas se comportam, então até mesmo ler ou assistir o noticiário pode ser responsável por alguma tristeza.

Nesse momento, é fundamental separar algum tempo para si mesmo, desenvolver hábitos e fazer atividades que gerem satisfação e menos ansiedade com toda essa situação.

Para isso, o youtuber Brancoala e a sua família recomendam diversas ações que podem melhorar o aspecto desses dias.

“Com as crianças é ainda mais difícil ficar parado ou ser introspectivo nessas horas, mas isso existe e tentamos lidar da maneira correta, fazendo coisas que melhorem a situação ou amenizem esses sentimentos”, relata o produtor de conteúdo.

A maior parte dessas atividades é simples de fazer e não requerem muito esforço, mas é necessário força de vontade para sair de um estado de tristeza profunda para criar uma outra realidade. Confira quatro dicas de Brancoala:

Afaste-se do que não está te fazendo bem: existem alguns hábitos que podem prejudicar a sua saúde mental, desde ler notícias até conversar com alguém que não faz bem ter por perto. Quando percebidos, o ideal é que esses costumes sejam cortados para evitar maiores desgastes.

Para o youtuber, ainda que não seja possível se afastar totalmente, criar uma distância ou pausa nesse hábito pode ajudar nesse processo. “Dessa forma, ao invés de permitir que o mal estar seja corriqueiro, conseguimos criar espaço para outros sentimentos”, explica.

Seja vulnerável: não há problema nessa sensação e muitas vezes é importante se ouvir e até mesmo desabafar ou procurar ajuda. Além disso, é essencial ter em mente que uma pessoa forte não é uma pessoa sem emoções.

Faça coisas que te façam sentir bem: muitas vezes, no cotidiano e especialmente devido a esse período algumas pessoas podem deixar de lado práticas que antes eram algo divertido, desde dar uma volta pelo quarteirão, a cozinhar ou comer algo que gosta. Nesses momentos, é fundamental se colocar em uma posição confortável, então realizar essas atividades pode ser primordial para se sentir mais feliz.

Uma boa maneira de fazer isso é também buscar por exercícios físicos que se encaixem no dia a dia e no gosto pessoal, afinal eles liberam endorfina, o hormônio que é responsável por deixar as pessoas mais felizes.

Tenha um momento de autocuidado: cuidar de si mesmo é essencial mesmo quando não há qualquer sentimento envolvido, pois age como uma manutenção do corpo e da mente.

“É bem possível que durante o dia a dia e até na quarentena, quando parece que há tempo de sobra, não haja um momento para cuidar da própria cabeça. Mas é fundamental se lembrar que só é possível equilibrar o que há ao redor quando está tudo bem por dentro”, finaliza Branco.