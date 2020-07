Policiais do 28º BPM tiveram de registrar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra o proprietário de uma distribuidora de bebidas na noite deste domingo (05), na Avenida Universitária.

A reportagem do Portal 6 apurou que a equipe passou pelo estabelecimento por volta de 22h15 e avisou ao homem, de 30 anos, que o novo decreto do município não permitia o funcionamento do comércio após às 22h.

Ele recebeu as orientações com atenção e, de imediato, atendeu ao pedido da corporação para abaixar as portas.

Minutos depois, por volta de 22h50, os policiais fizeram um outro patrulhamento pela região e encontraram novamente a distribuidora funcionando.

No local, várias pessoas estavam se aglomerando para fazer uso de bebidas alcoólicas.

O proprietário do estabelecimento não precisou ser encaminhado à Central de Flagrantes, mas deverá responder pelo descumprimento da determinação que tem objetivo de evitar a propagação do novo coronavírus na cidade.