Desde a manhã desta terça-feira (07) ganhou força nas redes sociais uma publicação que tentava denunciar um ato bastante polêmico que estaria ocorrendo na Vila Jaiara, bairro da região Norte de Anápolis.

Amplificado após o compartilhamento de um radialista da cidade, que tem mais de 100 mil seguidores no Facebook, o post dizia que “um morador contaminado com o coronavírus” estaria “desrespeitando o isolamento domiciliar com a justificativa de que perdeu duas irmãs que morreram de Covid-19 e que por ter ficado sozinho quer que todo mundo morra com a mesma doença”.

O Portal 6 procurou a Polícia Militar (PM) e a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) para checar a história.

A pasta apenas disse que recebe muitas denúncias diárias sobre pessoas ‘supostamente contaminadas’ que não cumprem o isolamento domiciliar e que, apesar de serem ‘encaminhadas às autoridades’, não existe registro da identidade do paciente.

Já a PM, uma das responsáveis pela fiscalização de irregularidades do tipo, disse não ter tomado ciência do caso e que nenhuma ocorrência assim havia sido atendida nas últimas horas.

A publicação, como pode ser vista a seguir, já teve o conteúdo indisponibilizado pela rede social.