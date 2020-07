As redes sociais bombaram com a notícia de que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) testou positivo para Covid-19.

O fato abriu um verdadeiro mar de opiniões e posicionamentos na internet.

De um lado, muitos desejaram uma plena recuperação para o presidente – que, segundo ele mesmo, está bem e se medicando com cloroquina.

Já do outro lado, não foram poucos os internautas que se divertiram com a notícia e aproveitaram a oportunidade para alfinetar o chefe do Poder Executivo.

É que, desde o início da pandemia, Bolsonaro fez alguns pronunciamentos infelizes sobre a gravidade da doença, e o fato não foi esquecido por alguns dos usuários das redes.

Com toda essa polêmica e repercussão em mente, o Tema de Hoje, podcast diário do Portal 6, desta quarta-feira (08) conversou com especialistas em comunicação e observadores atentos da cena política.

Um deles foi Thales Moura, já presente em outros episódios, e a outra foi Leize Bruca, publicitária e professora universitária.

Ambos falaram sobre a tensão e polarização de ideias da população durante o ocorrido e também comentaram sobre os possíveis efeitos na imagem pública do presidente.

