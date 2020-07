A madrugada desta quarta-feira (08) foi tensa no Jardim Esperança, bairro localizado no extremo da região Sul de Anápolis.

É que uma mulher de 41 anos teve a casa invadida por um homem, de 30, que queria matar o filho dela.

Ele teria quebrado a porta da cozinha e pegado uma faca no cômodo. No entanto, antes de ser atingido, o rapaz acertou uma paulada na cabeça do suspeito, que fugiu da residência bastante ferido.

A Polícia Militar foi acionada pelas vítimas e o homem foi encontrado próximo do local.

Na Central de Flagrantes da Polícia Civil, no Centro, o delegado plantonista determinou que ele fosse levado ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (HUANA) para costurar o ferimento.

Ao retornar, ele foi autuado em flagrante por ameaça, lesão corporal, injúria, dano e violação de domicílio.

Caso condenado, os crimes somados podem resultar em até cinco anos de reclusão.