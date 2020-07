O juiz federal Alaôr Piacini, responsável pelos processos que envolvem a licitação do Porto Seco de Anápolis, foi afastado do caso nesta quarta-feira (08), após determinação do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

O caso foi analisado após o Grupo Porto Seco Centro-Oeste (PSCO), atual gestor do terminal alfandegário, apresentar uma reclamação disciplinar contra o juiz.

O grupo mostrou documentos que comprovam que o filho do magistrado, Odasir Piacini Neto, advoga para a empresa concorrente da licitação, Aurora da Amazônia.

Em decisão, a corregedora regional Ângela Maria Catão Alves informou que o juiz deveria ter se declarado impedido de julgar causas que envolvam a concorrente, dada a ligação direta do filho com a empresa.

O instrumento particular de mandato, que conferiu a função de advogado da Aurora a Oldair, foi assinado no dia 02 de outubro de 2019.

A assinatura foi feita por Marcello Di Gregorio, diretor da empresa e filho de um dos fundadores: Franco Di Gregorio – que já foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) por fraude, em um processo para definir a empresa que iria gerir a área de cargas do aeroporto de Manaus.