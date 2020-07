Quer sair do aluguel e financiar o imóvel dos seus sonhos? A Caixa Econômica Federal declarou carência de seis meses no pagamento das prestações, para todos os novos contratos de financiamento imobiliário assinados desde do dia 13 de abril.

A medida é válida tanto para pessoas físicas quanto para construtoras. Para contratos antigos de pessoa física, o banco oferece uma pausa de até 90 dias no pagamento das parcelas do financiamento habitacional.

Pedro Barbosa, CEO e fundador do grupo Exho Imóveis, afirma que essa providência é excelente para as pessoas que querem sair do aluguel e realizar o sonho da casa própria, devido ao fato de comprar um novo imóvel e só começar a pagá-lo a partir do sétimo mês.

E pelo benefício contemplar desde financiamentos do programa Minha Casa Minha Vida, até os financiados no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e ser valido tanto para quem é cliente da Caixa quanto para novos clientes.

Além da carência de 180 dias para contratos de financiamento de imóveis novos, e pausa de 90 dias no financiamento habitacional, para clientes adimplentes ou com até duas parcelas em atraso, incluindo os contratos em obra. Também será possível fazer renegociação de contratos com clientes em atraso entre 61 e 180 dias permitindo pausa ou pagamento parcial das prestações.

Para as empresas, será permitida a prorrogação de carência por até 180 dias, para os projetos com obras concluídas e em fase de amortização, e prorrogação do início das obras por até 180 dias.

*Texto por Núbia Umbelino