Provedor de Internet lança combo exclusivo para maratonar os maiores lançamentos do cinema

Pacote conta com rede 100% fibra óptica, permitindo assim mais qualidade e estabilidade

Publieditorial - 23 de abril de 2024

Sette Fibra lança pacote com plano 600 Megas + MAX. (Foto: Divulgação)

É fato que atualmente, dificilmente alguém consegue viver desconectado, ou até mesmo com a conexão fraca e lenta. Seja para trabalhar, estudar, manter contato com pessoas distantes ou por pura diversão, o sinal se tornou algo essencial para a sociedade.

Sabendo disso, a Sette Fibra preparou algo inesperado e lançou um super combo para que os goianos possam aproveitar o wi-fi sem dor de cabeça e ainda curtir os maiores lançamentos do cinema, sem sair de casa.

A novidade se trata do combo 600 Mega + Max – antiga HBO Max -, por apenas R$ 89,90. Ou seja, assinando o plano, o cliente leva como brinde a assinatura do streaming, que agora está mais completo do que nunca.

Com ele, será possível maratonar as melhores séries e filmes com a família e os amigos, além de acompanhar o final da Champions League, sem precisar se preocupar com a internet travando toda hora. Isso porque a internet é 100% fibra óptica, o que permite mais qualidade e estabilidade.

Os interessados em mais informações podem acessar o site oficial da Sette Fibra, as redes sociais (@settefibra) ou entrar em contato por meio do número (62) 4051-9377.