O dia 10 de julho é marcado como o Dia da Pizza, prato tradicional italiano que encontrou no Brasil os ingredientes para torná-lo ainda mais saboroso. Farinha de trigo, óleo, água e fermento parecem ser a receita do sucesso. Por outro lado, a combinação pode trazer também prejuízos para a saúde.

Doutora em engenharia dos alimentos, Amanda Roman Guedes afirma que a substituição de alguns ingredientes pode tornar a pizza mais saudável e equilibrada. “Quando optamos por uma massa integral, por exemplo, temos fibras, antioxidantes e gorduras boas, que vão dar a sensação de saciedade e ajudar no trânsito intestinal. A receita também é uma opção para pessoas com dietas restritivas, que precisam controlar o colesterol ou perder peso”, comenta a engenheira da Jasmine Alimentos, empresa especializada em alimentos saudáveis.

Confira como combinar ingredientes em uma receita de massa integral:

Ingredientes para uma pizza (6 pedaços)

2 xícaras de chá de Farinha de Trigo Integral Jasmine

1 colher de sopa de margarina light

1 colher de sopa de Chia em Grãos Jasmine

1 colher de sopa de Linhaça Marrom Jasmine

1 xícara de chá de água morna

15 g de fermento biológico seco

Sal Marinho Atlantis Jasmine a gosto

Modo de preparo:

Misture a água morna com o sal e dilua bem o fermento;

Em seguida, junte com os outros ingredientes e sove a massa até ficar bem macia;

Abra a massa em uma forma de pizza e faça furos com um garfo. Leve para assar em um forno pré-aquecido a 200ºC por 10 minutos;

Retire do forno e deixe esfriar. Em seguida, acrescente o recheio à sua escolha e coloque novamente no forno na temperatura de 180ºC por 10 minutos;

Pode servir!

Para cobrir a massa, a indicação é o molho de tomate orgânico da Jasmine, que é livre de agrotóxicos. Entre as opções de recheios recomendados pela engenheira de alimentos estão: marguerita, palmito, frango desfiado, rúcula com tomate seco ou brócolis. “É interessante acrescentar vegetais, queijos magros e evitar embutidos e carnes gordurosas. A receita traz uma combinação de ingredientes ricos em vitaminas, proteínas, minerais e fibras, que auxiliam no bom funcionamento do organismo”, afirma.