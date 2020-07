Mais do que nunca os consumidores estão consolidando o hábito de utilizar aplicativos para realizar ações no seu dia a dia visando ter mais praticidade em suas rotinas.

É neste cenário que está sendo lançado o App Bretas. Uma iniciativa da marca para inovar ainda mais no relacionamento com seus clientes.

Através da ferramenta digital são oferecidos descontos exclusivos e também ofertas especiais personalizadas. O cliente não compra direto pelo aplicativo, mas ativa nele a oferta para comprar nas lojas físicas.

Na prática, ao ativar o App Bretas os consumidores começam a receber descontos baseados em sua necessidade de compra. O aplicativo passa a conhecer os hábitos de cada cliente e seu potencial de consumo. As ofertas serão constantemente atualizadas no aplicativo, serão disponibilizadas oportunidades e novidades a todos que utilizarem o app Bretas.

Cada cliente terá o desconto e o produto de acordo com o seu comportamento de compra, ou seja, personalizado e “ligado” ao seu CPF, mostrando o histórico de compras de cada um.

Os descontos são, em média, de 15% a 30% em relação aos preços praticados direto nas gôndolas e em todas as lojas da rede o cliente terá acesso a essas promoções e vantagens. O App Bretas atende a todos os formatos de lojas.

Download

A implantação do aplicativo vai ao encontro da política da empresa em valorizar cada vez mais o consumidor.

“Nosso cliente está sempre no centro de todas nossas decisões e o aplicativo Bretas nos ajudará nessa missão diária de sermos cada vez mais eficientes e assertivos” comenta Maria Emília Fernandes, Gerente de Marketing da rede Bretas Cencosud.

Para ter acesso aos descontos, o usuário precisa baixar o App Bretas em seu celular, realizar o cadastro e ativar as ofertas oferecidas. Em seguida, basta ir a qualquer uma das lojas da rede e inserir o CPF antes de registrar os produtos no caixa, garantindo as promoções.

Os clientes também terão acesso aos diversos lançamentos de produtos em primeira mão.

O aplicativo é compatível com as plataformas Android e iOS e está à disposição dos consumidores para download gratuito na App Store e no Google Play.

O App Bretas chega com uma expectativa de promover um aumento de venda e de ticket médio, motivados por um atendimento mais personalizado e antenado às necessidades de cada um.