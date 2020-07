Uma mãe desesperada precisou acionar a Polícia Militar no final da noite desta sexta-feira (11) para denunciar que a filha e os dois netos dela estavam sendo mantidos em cárcere privado, em uma chácara da zona rural de Anápolis.

Quando a corporação chegou ao endereço, os pais da vítima contaram que souberam do caso porque a filha conseguiu entrar em contato para pedir ajuda e dizer que o marido estava ameaçando ela e as crianças com armas de fogo.

O portão da chácara estava fechado e os agentes precisaram subir em uma espécie de cerca para tentar visualizar o que ocorria no interior da propriedade. Neste momento, viram o suspeito com uma espécie de espingarda.

Ele percebeu a presença dos policiais e fugiu para dentro de casa. Com a distração, a vitima conseguiu correr com os filhos em direção a porta e os três foram resgatados pela equipe.

Durante uma busca pela casa, os policiais encontraram três pistolas de calibre 22, 765 e 40, além de um revólver calibre 22, carabina calibre 38 e mais de mil munições.

O suspeito, que já está à disposição do Poder Judiciário, foi encaminhado à Central de Flagrantes e deverá responder por posse ilegal de arma de fogo e ameaça.