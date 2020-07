Por meio do Twitter, a Saneago anunciou no início da noite deste domingo (12) que a instabilidade na rede elétrica de Anápolis afetou o abastecimento em várias regiões na cidade.

O primeiro problema ocorreu em bairros localizados no extremo Norte com “a queima de componentes elétricos na Elevatória Guanabara”, que está sendo recuperado pela estatal.

Os residenciais Aldeia dos Sonhos, Ana Carolina, Centenário e Guanabara acabaram ficando sem água.

Um problema semelhante também foi constatado na elevatória que a companhia utiliza nas regiões Leste e Sudeste. Os bairros prejudicados foram a Vila Formosa, Arco Verde e Onogás.

Mais atingidos, no entanto, foram os bairros da região Sul abastecidos pelo Sistema DAIA.

Segundo a Saneago, isso ocorreu devido “à falta de energia na Captação da Codego”, mas a “Enel está no local realizando a manutenção e a previsão é que a normalização do sistema de água no município ocorra ao longo da madrugada desta segunda-feira (13)”.