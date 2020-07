Uma jovem de 27 anos foi presa na noite desta quarta-feira (15) após ser flagrada por policiais militares com produtos furtados, no Setor Vila Norte, em Anápolis.

De acordo com a corporação, todos os itens encontrados com a suspeita eram pertencentes a lojas do Centro da cidade.

Junto dela estavam um notebook, várias armações de óculos de sol e de grau, roupas com etiquetas, caixas de som, dois celulares e dinheiro em espécie.

Na casa da jovem, que até então não tinha nenhuma passagem, os policiais apreenderam ainda porções de crack, maconha e uma balança de precisão.

A suspeita admitiu à equipe que sabia que os produtos eram furtados de comerciantes e, na Central de Flagrantes, foi autuada por receptação e posse de droga para consumo pessoal.