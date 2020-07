Responsável por recrutar funcionários para várias empresas de Anápolis, a Alcântara Consultoria está procurando profissionais para preencherem novas vagas em aberto para Borracheiro – Linha Pesada e Mecânico Industrial.

Para borracheiro são duas vagas e os candidatos precisam ter ensino fundamental completo, experiência com borracharia de Truck Center e também é desejável experiência com indústria de recapagem.

Para Mecânico Industrial, a indústria fica no DAIA e é necessário ensino médio completo, formação técnica em mecânica ou mecatrônica, experiência mecânica em máquinas de sopro e disponibilidade de horário.

As atividades desenvolvidas por cada um desses cargos, bem como a pretensão salarial e os benefícios ofertados estão disponíveis no Instagram da Alcântara Consultoria.

Interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] com o nome da função pretendida no campo do assunto.