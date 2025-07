Em Goiânia e Anápolis, motoristas de app estão ignorando nova regra da Uber sobre ar condicionado

Como punição empresa pode desligar parceiros desobedientes, mas falta informação aos usuários

Samuel Leão - 02 de julho de 2025

Motorista de app em viagem pela Uber. (Foto: Reprodução/Agência Brasil/Rovena Rosa)

Desde maio, a Uber exige que todos os parceiros mantenham o ar condicionado ligado durante as corridas — inclusive na categoria mais barata, o UberX. Mas, em Goiânia e Anápolis, a regra parece ter virado letra morta.

Rápidas ouviu usuários e motoristas (que falaram sob anonimato) e descobriu: muitos ignoram a determinação, rodam com as janelas abertas mesmo sob sol forte e sequer consultam passageiros sobre o conforto térmico.

Por quê? A conta não fecha para os motoristas.

“Você quer andar de ar condicionado? Então, você compra um [carro] para você, porque essa corrida deu R$ 8 e se eu ligar sobra só R$ 1 para mim (sic)” disparou um parceiro.

Outros ecoam o mesmo cálculo, mas há quem aposte que a política fará um “limpa” no mercado — e consequentemente melhorar a rentabilidade dos obedientes.

“Quem roda só por rodar vai ver que os custos vão subir e deve parar de pegar corridas curtas pelo baixo custo-benefício. Assim, a oferta reduz subindo os preços (sic)”, apostou outro ouvido pela Rápidas.

A Uber pode desligar quem for denunciado, mas falta informação aos usuários.

E com agosto chegando — e o termômetro subindo —, o conflito entre conforto e custo promete esquentar.

Nomes para vice de Daniel Vilela continuarão aparecendo, mas um segue como favorito

Na base aliada do governador Ronaldo Caiado (UB) o que mais ocorre também são apostas sobre quem figurará na chapa de Daniel Vilela (MDB) como vice.

O emedebista quer um abençoado por Jair Bolsonaro, mas se o PL bancar candidatura própria os nomes de Pedro Sales (UB), Bruno Peixoto (UB) e Gustavo Mendanha (PSD) se somam ao de Fátima Gavioli.

No entanto, José Mário Schreiner, ex-deputado federal e atual presidente da Federação da Agropecuária do Estado de Goiás (FAEG), continua sendo o favorito.

TV Câmara de Anápolis pode passar a ser transmitida em sinal aberto

Completando 13 anos no mês passado, a TV Câmara de Anápolis pode em breve ser transmitida em sinal aberto.

Rápidas apurou que avançaram as tratativas da Casa com outras emissoras de programação legislativa, com possibilidade de recebimento de equipamentos modernos e fomento para instalação do sinal.

Tudo isso sem ônus para o parlamento anapolino.

Mesmo com rombo milionário, gestão Márcio Corrêa economiza R$ 60 milhões em 6 meses

Apesar do déficit de R$ 268 milhões herdado do ex-prefeito Roberto Naves (Republicanos) e de uma dívida total que já ultrapassa R$ 1,7 bilhão, segundo relatório da Secretaria da Economia, a gestão Márcio Corrêa (PL) comemora um alívio no caixa: foram economizados R$ 60 milhões nos primeiros 6 meses de mandato.

“Esse fôlego viabilizou a retomada das obras do viaduto do Recanto do Sol com recursos do próprio tesouro municipal, sem novos empréstimos”, destacou o prefeito ao comentar o marco de meio ano de governo.

Promotoria de Abadiânia arquiva caso contra policiais militares

A 2ª Promotoria de Justiça de Abadiânia arquivou a notícia de fato criminal que apurava a morte de Heberton Júnior dos Santos Bento, ocorrida após perseguição e troca de tiros com policiais do Comando de Operações de Divisas (COD) em fevereiro deste ano.

O caso envolveu os PMs Flávio da Penha Gomes, Lucas Martins Teixeira Lima e José Fernando de Oliveira Machado.

Segundo o relatório da SSPGO, Heberton estava em uma Hilux SW4 roubada, desobedeceu à ordem de parada na BR-060 e efetuou disparos contra os policiais durante a fuga. No revide, foi baleado e levado para um hospital de Abadiânia, mas não resistiu.

Nota 10

Para o projeto Damas Literárias, de Anápolis, que incentiva o protagonismo feminino e a produção literária local em ações educativas.

Nota Zero

Para Comurg, que publicou a contratação de uma empresa de consultoria por R$ 410 mil mesmo com o contexto de cobrança da taxa do lixo.