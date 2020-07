Se tornou a mais nova hóspede do Centro de Inserção Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis, a jovem de 24 anos presa por violência doméstica nesta quinta-feira (16), no Residencial das Rosas, região Nordeste da cidade.

De acordo com o 28º BPM, que registrou a ocorrência, o caso foi descoberto depois que a equipe recebeu uma denúncia de que a suspeita estava agredindo a própria mãe, de 43 anos, com xingamentos e socos.

No endereço, os policiais encontraram a vítima com vários ferimentos no nariz e na boca. A filha ainda estava na residência.

As duas tiveram de ser levadas à Central de Flagrantes e a suposta agressora, ao receber voz de prisão, voltou a atacar a genitora com palavras de baixo calão.

Na delegacia, a jovem confessou a violência e justificou ter sido uma briga em que as duas se bateram. A mãe, em contrapartida, alegou que as agressões são constantes e, dessa vez, teria tentado se defender.

Uma fiança chegou a ser arbitrada no valor de R$ 500, mas a quantia não havia sido paga até o início desta manhã.