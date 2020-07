A situação de isolamento social em que as crianças se encontram é completamente singular. Longe das escolas e dos colegas, reclusas dentro de casa, onde não há quase nada a se fazer, os pais estão tendo que se desdobrarem para que os filhos estejam entretidos, e que não percam os hábitos infantis, focados apenas no mundo digital.

Neste mês de julho, em especial, onde as aulas onlines foram interrompidas pelo período de férias semestral, as crianças estão ainda mais entediadas.

Por esta razão a professora de psicomotricidade e analista da Secretaria Municipal de Esportes de Anápolis, Matilde Gonçalves, menciona algumas atividade como: vôlei no varal, golzinho de chinelo ou tijolo, castelo de cartas, brincadeira da panela, para que as crianças perseverem na construção do conhecimento e desenvolvimento social.

Videoaulas estão sendo realizadas e postadas semanalmente no perfil @pefanapolis.esporte. Além de tudo, foram todas adaptadas para o público amplo. Por lá é possível conferir orientações para alunos PCDs (pessoas com deficiência), público da terceira idade, jovens, psicomotricidade com crianças, além de yoga e cross training.

Sete brincadeiras para fazer em casa

Confira abaixo a importância de cada atividade, de acordo com a professora de psicomotricidade, Matilde Gonçalves, para fazer em casa:

1) Vôlei no varal

Pode ser feito com cobertor sobre o varal, ou com toalha e uma corda amarrada entre duas cadeiras.

Desenvolve a coordenação motora global e óculo-manual (visão acompanhando os gestos das mãos). Habilidade que auxilia na escrita.

2) Golzinho

Pode ser feito com chinelo ou tijolo, distância de um para outro de aproximadamente 1,5 m ou 2 m.

Desenvolve a coordenação motora global e óculo-pedal (visão acompanhando os gestos dos pés). Trabalha socialização, noções espaciais e temporais.

3) Castelo de cartas

Pegue duas cartas e coloque-as de modo que fiquem separadas 5 cm uma da outra formando um “/ \”. Essa posição deve manter o equilíbrio, independente da superfície que você estiver usando. Construa outro “/ \” ao lado do primeiro, colocando-o mais ou menos a um centímetro de distância. Coloque uma carta horizontalmente na parte superior dos “/ \” que você já construiu. Faça outro “/ \”, agora no segundo piso. Coloque outro “/ \” no primeiro piso e repita o processo. Quando a base tiver com três “/ \”, você já poderá iniciar a construção do terceiro piso.

Desenvolve a coordenação motora fina e óculo-manual (visão acompanhando os gestos das mãos).

4) Brincadeira da panela

As crianças podem se revezar nas panelas e tambores. Para os bebês vale colocar as panelas no chão, oferecer uma colher de pau e incentivar o batuque. Caso não queira amarrar as panelas a uma árvore, dá pra colocar em uma grade.

Desenvolve a coordenação motora fina e óculo-manual (visão acompanhando os gestos das mãos) e estímulo da audição.

5) Bolinha de gude

Cada jogador coloca o mesmo número de bolinhas em qualquer lugar do círculo, reservando uma para ser a atiradora. Alternadamente cada jogador tentará que acertar a bolinha adversária de modo que ela saia da área marcada. Para isso lançará a sua atiradora, também do lado de fora do triângulo, com a ajuda do polegar. A bola lançada não poderá ficar dentro da área, senão o jogador perde a vez. Dica: solte a sua criatividade (e a das crianças) montando novos percursos e desafios com as bolinhas.

Desenvolve a coordenação motora fina e óculo-manual (visão acompanhando os gestos das mãos).

6) Pular corda

Utilize uma corda que chegue quase à altura dos ombros, quando dobrada ao meio. Isso lhe dará espaço suficiente para confortavelmente saltar sobre ela, mas não tanto a ponto de lhe fazer tropeçar.

Auxilia na coordenação de braços e pernas, e um maior equilíbrio, velocidade e agilidade.

Para crianças menores: não marque tempo, defina que vai parar quando errar. Caso esteja aprendendo, pelo menos cinco minutos por dia, intercalando com outras brincadeiras.

Para crianças maiores: desafie 10 vezes sem errar, aumentando gradativamente (20 vezes, 50 vezes).

7) Labirinto

Bola de pingue-pongue, massinha, canudinho e superfície plana. A atividade é soprar o canudinho e levar a bolinha pelo caminho no formato da massinha.

Exercita os pulmões e auxilia no sistema respiratório. Para crianças de todas as idades.