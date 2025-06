Pedro Bial e Zeca Pagodinho se encontram no Japão e gravam programa juntos

Resultado será exibido em uma próxima edição do Conversa com Bial (Globo)

Folhapress - 22 de junho de 2025

Zeca Pagodinho se apresenta em show da turnê. (Foto: Reprodução / Instagram)

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O apresentador Pedro Bial, 67, e o sambista Zeca Pagodinho, 66, se encontraram no Japão e aproveitaram para colocar o papo em dia. O resultado será exibido em uma próxima edição do Conversa com Bial (Globo).

“O casório do ano. Fomos até o Japão para celebrar a união”, brincou o apresentador na legenda de uma foto em que ambos aparecem com um bolo e seus nomes.

“Deixando a vida me levar… até o Japão. Parece conversa de maluco, mas vai ser o Conversa com Bial logo, logo”, emendou.

Zeca está no Japão para apresentações no país. Ele comandou a festa no Dia Nacional do Brasil, na Expo 25, em Osaka, e agradeceu ao povo pela recepção.

“Valeu grandão. Foi linda a estreia no extremo oriente. O show reuniu na plateia brasileiros, japoneses e turistas do mundo inteiro”, escreveu o músico na legenda de um vídeo com trechos da apresentação.