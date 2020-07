Uma criança, de cinco anos, se afogou no final da tarde deste sábado (18) em uma piscina, em Anápolis.

O caso ocorreu em uma chácara às margens da BR-153 no Residencial Ana Caroline, na região Norte da cidade.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizou os primeiros socorros.

Até a publicação desta reportagem, ainda não havia a informação de quanto tempo o menino ficou embaixo d’água.

Com o estado grave, o Serviço Aéreo do Corpo de Bombeiros precisou ser acionado no local.

Segundo a corporação, ele foi transportado de helicóptero para o Hospital Estadual de Urgências de Goiânia (HUGO).

A unidade ainda não emitiu boletim médico com atualização sobre o quadro de saúde da criança.