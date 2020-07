O detento Ícaro Antunes Gonzaga, de 23 anos, morreu no Presídio Estadual de Anápolis neste sábado (18). Ele foi encontrado em uma das celas sem sinais vitais.

Segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), o detento cumpria pena no local pelo crime de furto – com base no artigo 155 do Código Penal Brasileiro.

Em nota ao Portal 6, o órgão informou que já fez as devidas notificações às autoridades competentes e apura o ocorrido.

Disse também que encaminhou as informações sobre o óbito à Polícia Civil, que ficará a cargo das investigações sobre o caso.