Na madrugada deste sábado (18), policiais da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) flagraram 42 motoristas dirigindo bêbados em Anápolis, durante a operação Direção Consciente.

De acordo com o delegado Manoel Vanderic, titular da DICT, seis foram presos porque ultrapassaram o limite criminal. Há no entanto, outra prática que chamou muito a atenção da equipe.

“A gente transita na cidade toda e muitos estabelecimentos estão adotando uma tática de burlar a fiscalização. Eles mantêm as portas fechadas, mas atendendo e aglomerando as pessoas lá dentro. Dois presos, por exemplo, tinham acabado de sair de um disk cerveja, funcionando às 3h com mais de 10 pessoas lá dentro”, contou.

“Não somos autoridades de fiscalização para interditar os estabelecimentos e aplicar multa, mas percebemos que as pessoas chutaram o pau da barraca. Essa é a única expressão para definir. Estão ali para o que der e vier”, acrescentou.

Outras situações também surpreenderam os policiais durante a operação. Segundo o delegado, outros dois condutores presos, com teor alcoólico acima de 1,0 mg/l, estavam com bebês recém-nascidos dentro do carro.

“Foi um balanço bem alto e a gente percebeu que as pessoas não estão nem aí. Não é questão de pandemia. Desde sempre embriaguez é crime, mas a pandemia só torna essa conduta mais reprovável”, afirmou Vanderic.