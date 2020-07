O Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis, recebe na manhã desta segunda-feira (20) um mais “novo hóspede”.

O motivo? Um homem de 36 anos foi flagrado pela Polícia Militar no momento em estava quase concluindo a venda de porções de cocaína, no bairro Jardim Eldorado, região Sudeste da cidade, na noite do último sábado (18).

Ao perceber a presença da viatura, ele rapidamente tentou esconder os entorpecentes, mas não teve sucesso. Durante a abordagem, também foram encontrados saquinhos de maconha junto do suspeito.

Aos policiais, o homem disse que tinha mais drogas em casa, além de uma quantia de R$3.697 em espécie que era advinda do tráfico.

O suspeito permitiu que a corporação se deslocasse ao endereço, mas com uma única exigência: a equipe teria que entrar discretamente na residência para não assustar os pais dele, que moram no local e são de idade avançada.

O combinado foi cumprido e, depois da apreensão dos itens ilícitos, ele teve de ser levado até a Central de Flagrantes, onde foi autuado por tráfico de drogas.

O crime é inafiançável e, se condenado, o homem pode pegar pena de até 15 anos.