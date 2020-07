Mais uma ocorrência em Anápolis precisou da intervenção da Patrulha Maria da Penha.

Isso porque, na manhã desta segunda-feira (20), um homem, de 26 anos, foi detido pelos militares após xingar, insultar e tentar agredir a companheira, uma adolescente de apenas 17 anos.

O caso aconteceu em Interlândia, distrito de Anápolis. A moça contatou as autoridades e informou o ocorrido, ressaltando que as ofensas vinham acontecendo desde o dia anterior (19).

Após a detenção do homem, o Conselho Tutelar foi chamado para acompanhar e auxiliar a mãe da jovem nos procedimentos legais.

O rapaz foi autuado com base no artigo 140 do Código Penal, que configura o crime de violência psicológica contra a mulher.