O inverno de Anápolis deve continuar promovendo um tempo ameno e agradável na cidade até o final deste mês de julho, de acordo com o Climatempo.

A temperatura máxima na cidade não deve ultrapassar os 30ºC em nenhum momento do mês. Segundo a previsão, o pico máximo esperado no município será de 29ºC no próximo domingo (26).

Já a temperatura mínima do período está prevista para acontecer já nesta terça-feira (21), quando os termômetros da cidade poderão registrar 13ºC.

Vale ressaltar também que, como esperado para o período de seca em Anápolis, não existe possibilidade de chuva.

Outro detalhe importante é relativo à umidade do ar. Na sexta-feira (24), a umidade mínima esperada é de 17%, um valor muito abaixo do ideal.

Quando a taxa fica abaixo dos 20%, existe um perigo para a saúde humana – especialmente para idosos e crianças. Portanto, é importante estar preparado de antemão para lidar com a seca exagerada.