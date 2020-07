Para revelar os segredos do sucesso no empreendedorismo, dois bilionários irão se reunir em uma transmissão no YouTube: o fundador da escola de inglês Wise Up e dono do Orlando City, Flávio Augusto da Silva; e o dono do grupo Farmarcas, Edison Tamascia, cuja empresa tem sob sua administração 11 redes com 1.100 lojas, em 24 Estados brasileiros.

A ideia é fomentar o empreendedorismo e apresentar alternativas aos empresários de Anápolis, em Goiás, para o desenvolvimento de uma carreira promissora no mundo dos negócios.

A transmissão é promovida pelo ICTQ – Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para o Mercado Farmacêutico e ocorrerá na quinta-feira (23/07), às 19 horas, no canal do YouTube da instituição.

Por meio de suas experiências de sucesso, esses empresários vão debater aspectos técnicos e apresentar ideias para quem deseja ser um empreendedor e ter sucesso. Um ponto importante é que a transmissão irá abordar o êxito na administração de empresas de alta performance.

Vale ressaltar que, nesse sentido, o ICTQ conseguirá tirar boas dicas desses empresários, já que a instituição é referência em aprendizagem, com cursos voltados ao tema.

Fundada em dezembro de 2008, pelo empreendedor Marcus Vinicius de Andrade, a entidade oferece graduação em Administração com ênfase no mercado farmacêutico, que aborda desde metodologias científicas até contabilidade, gestão de pessoas, economia, logística, entre outros aspectos fundamentais para o desenvolvimento de um gestor.

“Ao se formar pelo ICTQ, o administrador de empresas tem o seu currículo reconhecido, automaticamente, por toda a cadeia nacional do segmento farmacêutico: indústria, distribuidores, importadores, varejo (farmácias e drogarias), hospitais, laboratórios e centros de pesquisas”, destaca a instituição, por meio de seu Portal oficial.

Mais vantagens

Durante a transmissão, ainda haverá sorteio de livros para os internautas, que também poderão fazer perguntas e interagir com os entrevistados.

Aspectos interessantes

Um detalhe importante da transmissão é que o ICTQ escolheu alguns profissionais que tiveram histórias de superação. Silva, por exemplo, foi criado na periferia do Rio de Janeiro. Aos 19 anos, ele teve seu primeiro emprego em uma escola de inglês.

Com um capital avaliado em R$ 20 mil, ele fundou a primeira unidade da Wise Up, que, atualmente, conta com mais de 500 escolas distribuídas por todo o território nacional.

Já Tamascia, que nasceu em Paranapuã, interior de São Paulo, saiu da roça aos 12 anos para trabalhar em uma farmácia local. Aos poucos, ele adquiriu conhecimento nesse mercado e, anos depois, abriu sua própria farmácia em Piracicaba.

Em 1995, o executivo começou a se associar com outras pequenas drogarias para negociar o preço de insumos e trocar ideias sobre gestão.

Com perseverança, ele foi criando sistemas para negócios, marketing e serviços. Com esse conceito, ele fundou a Federação Brasileira das Redes Associativistas e Independentes de Farmácias (Febrafar).

Posteriormente, ele criou a rede Super Popular e, posteriormente, a Farmarcas, uma administradora de redes independentes, que saiu do zero e chegou a mil farmácias em sete anos, cuja história foi tema do seu livro.

*Texto por Wandy Ribeiro