Para muitos, encontrar emprego, estágio ou um bom curso profissionalizante, tem sido um grande desafio. As dificuldades aumentam principalmente em meio à pandemia, quando a orientação é que a população fique em casa.

Pensando nisso, o empresário Felipe Prado Abraao criou o Upline, um aplicativo que ajuda a encontrar as principais vagas disponíveis em Anápolis. O download já está disponível para Android e iOS.

Funciona assim: as empresas entram no site do aplicativo e fazem um cadastro totalmente gratuito. Depois é só divulgar as oportunidades em aberto e aguardar os candidatos.

Já para aqueles que buscam uma oportunidade, é necessário apenas baixar a ferramenta e preencher os dados do currículo após o cadastro. O próprio aplicativo vai avisar quando surgir uma vaga.

“Quando a pessoa estiver fazendo o currículo pelo aplicativo, terá opções de áreas de interesse. Caso marque interesse na área de informática, só vai aparecer vaga nessa área. Se marcar todas as áreas, vão aparecer vagas de diversas áreas diferentes”, explicou Felipe.

De acordo com o empresário, a cada vez que surgirem oportunidades, os usuários precisam observar o nome da empresa, os requisitos e a opção para se candidatar ao cargo. A empresa responsável recebe o currículo de imediato.

“Para auxiliar as empresas ou comércios cadastrados, também teremos um espaço em que poderão divulgar suas marcas. O aplicativo também poderá ser utilizado em qualquer cidade do Brasil, não apenas em Anápolis”, afirmou.

Mais informações sobre a Upline estão no site ou no Instagram.