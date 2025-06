Tecnologia, acolhimento e excelência: por dentro do hospital referência em queimaduras no Brasil

Unidade conta com uma UTI moderna, equipada com tecnologia de ponta e voltada para garantir segurança e suporte em tempo integral

Gabriella Licia - 28 de junho de 2025

Hospital de Queimaduras completa 50 anos em 2025. (Foto: Reprodução)

Com meio século de história, o Hospital de Queimaduras de Anápolis, localizado no bairro Vila Góis, se consolida como uma das instituições mais respeitadas do país quando o assunto é atendimento especializado a pacientes com queimaduras e cirurgias reconstrutivas. Ao longo dos anos, o hospital tornou-se símbolo de acolhimento, tecnologia e excelência médica.

Desde a recepção até o processo de internação, cada etapa do atendimento é pensada com foco no bem-estar do paciente. O cuidado começa no primeiro contato e se estende por toda a jornada de recuperação, demonstrando o compromisso da equipe com a humanização da saúde.

A unidade conta com uma UTI moderna, equipada com tecnologia de ponta e voltada para garantir segurança e suporte em tempo integral. Nos quartos, o ambiente foi planejado para oferecer conforto e tranquilidade, fatores essenciais no processo de reabilitação física e emocional.

Outro diferencial importante está na qualidade dos serviços oferecidos em todas as áreas – inclusive nas refeições, preparadas com atenção aos detalhes nutricionais e ao acolhimento que cada paciente merece.

No centro cirúrgico, os procedimentos seguem protocolos rigorosos, aliando técnica e dedicação em cada intervenção. Além disso, a instituição se destaca por dispor de uma câmara hiperbárica – tecnologia avançada que acelera a cicatrização e tem impacto direto na recuperação de muitos pacientes.

Reconhecido por seu pioneirismo e atuação humanizada, o Hospital de Queimaduras de Anápolis comemora seus 50 anos reafirmando o compromisso com a saúde, a inovação e o cuidado com quem mais precisa. Uma trajetória marcada por vidas transformadas e avanços constantes em favor da medicina e da dignidade humana.