Na tarde desta quarta-feira (22), a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informou o perfil das duas vítimas mais recentes da Covid-19 em Anápolis.

De acordo com o boletim da pasta, se trata de um homem, de 61 anos (que estava no Centro de Internação Norma Pizzari) e uma mulher, de 64 anos (que estava internada no Hospital Evangélico Goiano).

Ambos faleceram ontem (21) e tiveram o resultado positivo do exame divulgado hoje (22). Com essa atualização, a cidade passa a registrar 57 óbitos.

O boletim também informou 148 novos casos confirmados nas últimas 24h. Destes, 66 são mulheres (com idades entre 04 meses e 83 anos) e 82 são homens (de 14 a 74 anos).

Sendo assim, o município agora contabiliza um total de 2.948 pacientes contaminados desde o início da pandemia.