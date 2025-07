Wilder Morais processa site e perfis que o vinculam a Marconi Perillo

Parlamentar alega que jamais manteve relação institucional ou pessoal com Marconi

Samuel Leão - 02 de julho de 2025

Senador Wilder Morais. (Foto: Geraldo Magela/Agência Senado)

O senador Wilder Morais (PL) acionou a Justiça contra os perfis do Instagram @vozgoias e @brasil24horasnet, além da empresa Meta, com acusações de disseminação de fake news com impacto político.

Rápidas teve acesso à petição, que pede a remoção de publicações que alegam uma suposta aliança entre o parlamentar e o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) visando as eleições de 2026.

Segundo a defesa de Wilder, as postagens não apresentam qualquer prova do suposto encontro com o tucano e vinculam sua imagem à de um político condenado por improbidade administrativa.

O parlamentar alega que jamais manteve relação institucional ou pessoal com Marconi e classificou as publicações como “narrativa sabidamente falsa, sensacionalista e desinformativa” com o objetivo de causar prejuízos à sua imagem.

A ação também pede que o Instagram identifique os administradores das páginas anônimas e os responsabilize civilmente.