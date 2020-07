A tarde desta quinta-feira (23) foi de confusão na Vila Norte – bairro que tem esse nome, mas que está localizado na região Nordeste de Anápolis.

Uma mulher de 30 anos acabou acionando a Polícia Militar (PM) depois que o cachorrinho dela foi ferido na porta de casa por outra cadela, da raça Pitbull, que estava solta na rua.

Tão logo a viatura chegou, a dona prejudicada indicou à guarnição o endereço da vizinha.

A proprietária, de 34 anos, recebeu os policiais e falou tranquilamente que “por vezes, a cachorra [de raça] realmente sai para a rua”.

Após ser repreendida, ela teve de assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por omissão na guarda de animal perigoso.

Sem antecedentes criminais, ela foi liberada no local e se comprometeu a comparecer no Juizado Especial Criminal, no Fórum de Anápolis, que realizará uma conciliação entre as partes.