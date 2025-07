Prefeitura de Anápolis convoca pacientes que aguardam por consultas, exames e cirurgias

"Saúde Agora" acontece no próximo sábado (05), no antigo Hospital Municipal Jamel Cecílio

Paulo Roberto Belém - 01 de julho de 2025

Atendimentos serão no antigo Hospital Municipal Jamel Cecílio, onde hoje está com fachada da UPA da Mulher (Foto: Prefeitura de Anápolis)

Mora em Anápolis e está à espera de algum tipo de consulta, exame ou cirurgia e ainda não foi chamado para realizar o procedimento? Esse recado é para você, porque a Prefeitura realiza no domingo (05), uma ação de atualização cadastral destes pedidos de pacientes junto à Regulação Municipal.

É a primeira edição do Saúde Agora, evento da Secretaria Municipal de Saúde, que acontece das 8h às 12h, no antigo Hospital Municipal Jamel Cecílio.

Na oportunidade, será atualizado os cadastros de todos os pacientes que estão na fila desde 2023 ou anos anteriores. Além disso, diversos profissionais de saúde, voluntariamente, já estarão atendendo alguns pacientes que estão sendo acionados ao longo desta semana.

Além das atualizações cadastrais e do início dos atendimentos com especialistas, o local contará também com uma van de imunização, que vai atualizar a caderneta de vacinação de jovens, adultos e idosos.

Estarão disponíveis doses de tríplice viral, hepatite B, HPV, influenza, dengue, difteria e tétano (dT) —, além da oferta de testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C.

O que levar

Estando nessa fila e indo até lá, é importante levar consigo os documentos pessoais, as informações de contato e o pedido do procedimento específico para que a atualização seja convalidada.

A medida é importante, segundo a Prefeitura, porque a desatualização de informações simples, como telefone e endereço, tem inviabilizado o contato com muitos pacientes. Outro problema é o não comparecimento dos procedimentos agendados, o que impacta o fluxo de atendimentos.

Números superestimados

De acordo com dados da Regulação Municipal, a fila atual de espera referente apenas ao ano de 2023 soma 66.711 pedidos pendentes, incluindo exames, consultas e cirurgias.

No entanto, não há um filtro que indique, por exemplo, se algumas dessas pessoas realizaram procedimentos na rede particular e não solicitaram a baixa no sistema.

