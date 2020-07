Balanço da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pediátrica mostra que em um ano de funcionamento a unidade de saúde realizou 50 mil atendimentos em Anápolis.

Primeira da região Centro-Oeste e terceira do Brasil, ela funciona 24h no espaço do antigo Cais Mulher, no Bairro Maracanã, atende 24h e conta equipe multidisciplinar.

Médicos pediatras e clínicos; enfermeiros; técnicos de enfermagem, gesso e raios-X; assistente social, nutricionista, farmacêutico, biomédico, psicólogo e psicopedagogo realizam atendimentos especializados.

Segundo a Prefeitura, a UPA Pediátrica se tornou referência em pediatria pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para Anápolis e municípios vizinhos.

Pandemia

O prédio conta com cinco consultórios médicos, farmácia, ludoteca, dois isolamentos, salas de nebulização, estabilização, medicação, coleta, curativo, raios-X, leitos de observação e setor de urgência com reanimação para receber crianças e adolescentes menores de 16 anos em casos de urgência e emergência.

A pandemia da Covid-19, conforme a UPA Pediátrica, não interrompeu os serviços na unidade. Seguindo protocolos de saúde e distanciamento social, foi montado todo o aparato necessário para procedimentos na área de urgência e emergência especialmente para as crianças.

A profissional de saúde Lorena Queiroz atua no local desde a inauguração, em 2019. “Para mim como médica pediatra, fazer parte da história da única UPA com perfil pediátrico do Centro-Oeste é uma honra”, pontua.

“Eu estou aqui desde o início, então imagina para como é gratificante poder ajudar tantas famílias e crianças que passam por aqui, através do nosso trabalho”, completa.