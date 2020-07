Mais um caso complicado de violência doméstica foi registrado em Anápolis na noite deste domingo (26). A vítima, desta vez, é uma moradora do Jardim Bom Clima, de 47 anos.

Aos policiais militares que atenderam a ocorrência, a vítima contou que teria sido enforcada e levado um soco no rosto, ficando com um ferimento na boca, depois de discutir com o marido por ele tentar proibi-la de entrar em casa.

A filha e o genro do casal, que mora ao lado, ouviram os gritos da mulher e impediram que as agressões continuassem.

Quando a viatura chegou, a guarnição tentou conversar com o suposto agressor, de 39 anos, mas ele fechou a porta e teria dito até que mataria os militares se entrassem na residência.

Em poucos minutos, vizinhos contaram que ele havia pulado o muro para fugir. Ao se deslocarem até a rua abaixo, os policiais ouviram o telhado de um imóvel se quebrando e o suspeito caindo.

Os donos da casa até correram assustados de lá, pensando que se tratava de um assalto.

Mesmo machucado pela queda, o homem ainda tentou resistir a prisão e acertou um soco em um dos policiais, mas foi algemado em seguida e colocado na viatura.

Na Central de Flagrantes, foi autuado por lesão corporal dolosa, resistência, desacato e já está à disposição da Justiça.