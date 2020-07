Um jovem de 28 anos foi preso na noite deste domingo (26) após se revoltar com o fim de uma festa e chamar um policial de preto, no Jardim Esperança, no extremo Sul de Anápolis.

A reportagem do Portal 6 apurou que equipe se deslocou até o endereço após uma denúncia e encontrou mais de 20 pessoas reunidas e fazendo uso de bebidas alcoólicas.

Enquanto os policiais registravam um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra a responsável pela aglomeração, o rapaz apareceu inconformado porque queria que a festa continuasse.

Ele teria se dirigido até um dos militares com vários palavrões, o diminuído por ser negro e dito que a corporação “tem que prender é ladrão”.

Quando percebeu que estava sendo filmado por outro policial, teria mudado de postura e passado a dizer que era apenas “moreno”.

A guarnição ainda precisou pedir reforço de outras três equipes, porque, ao tentar detê-lo, várias pessoas bêbadas tentaram impedir e até danificaram a viatura.

Na Central de Flagrantes, apesar das expressões racistas que usou contra o policial, o jovem foi autuado pela delegada plantonista apenas por dano e calúnia.