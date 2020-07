Na noite desta segunda-feira (27), policiais militares precisaram se deslocar até a Vila Góis, bairro da região Central de Anápolis, após receberem uma denúncia de um roubo em residência.

É que um vizinho ouviu gritos por socorro de dentro de um cômodo na casa ao lado e resolveu acionar imediatamente a corporação.

Quando as viaturas chegaram no endereço, a vítima, um homem de 52 anos, contou que dois assaltantes invadiram a residência e um deles, armado, o prendeu dentro do banheiro.

A dupla conseguiu levar duas televisões, micro-ondas, impressora, dois celulares, três relógios, várias jóias, além do carro que estava na garagem da casa.

Buscas foram feitas na região pela equipe, mas nenhuma pista sobre o paradeiro dos criminosos foi encontrada.