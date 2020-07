Uma jovem de 18 anos procurou a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) nesta segunda-feira (27) para denunciar ter sido vítima de violência sexual no último mês de março, quando ainda era menor de idade.

A garota contou que recebeu o convite para trabalhar em uma pizzaria do Jardim Progresso, na região Norte de Anápolis, que pertence a um conhecido do pai dela. O irmão também já era funcionário do estabelecimento.

Quando foi para a entrevista, afirma que o proprietário do espaço quis ficar a sós com ela e disse que sabia que a então adolescente sofria de depressão e queria tratá-la, pois seria psicólogo.

Ao todo, a jovem alega que ficou quatro dias fazendo treinamento para o trabalho e uma semana em terapia. Durante as sessões, teria contado ao homem que foi abusada por um namorado e ele propôs um “tratamento extremo”.

Sempre que se encontravam, de acordo com a garota, o suposto psicólogo só queria falar sobre intimidades e todos os atendimentos ocorriam na casa dele.

Em uma das ocasiões, precisou ficar só de lingerie e foi para casa chorando. Depois, o homem teria tentado ensiná-la até a fazer autoexame de mama, mas não permitiu.

Ele ainda teria mandado ela parar de usar roupas íntimas e apertadas, além de a ter levado para uma estrada vicinal para falar sobre as experiências sexuais dele.

Desconfortável, a garota se recusou a continuar com a ‘terapia’.

Na delegacia, a jovem relatou que também não chegou a ser contratada e nem ter recebido pelos dias de treinamento que passou na pizzaria, trabalhando no forno, auxiliando na cozinha e no atendimento.

Por causa dos problemas psicológicos da vítima, o caso foi registrado como estupro de vulnerável e será investigado.