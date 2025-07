Coordenador do Sine orienta como conseguir emprego temporário durante as férias em Anápolis

Empresas também estão ofertando vagas exclusivas para os fins de semana

Davi Galvão - 02 de julho de 2025

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/Secom)

Com a chegada de julho, diversos anapolinos aproveitam o período de folga no trabalho ou recesso das atividades acadêmicas para tentarem levantar uma renda extra. E o que não faltam são oportunidades, conforme apontado pelo coordenador do Sistema Nacional de Emprego (Sine) Anápolis, Ivan Spindola.

Dentre as áreas que mais ofertam esse tipo de trabalho, o destaque fica para o setor de varejo, como atendentes de loja, vendedores e caixas.

Atualmente, são 30 vagas de auxiliar de logística e outras 06 como inspetor de qualidade, todas em caráter temporário, mas outras oportunidades serão listadas ao longo do mês.

“Muitas dessas oportunidades, inclusive, abrem margem para uma contratação definitiva ao final do período de experiência, se for do interesse de ambas as partes, claro”, pontuou.

A citar exemplos de empregos temporários e com a carga horária flexível, ele destacou que a Rancheiro está atualmente a procura de trabalhadores exclusivamente aos finais de semana, até atingirem a meta de produção.

Aos que desejaram saber mais sobre as oportunidades, basta comparecer a sede do Sine, na Av. Sen. José Lourenço Dias.

Capacitação

Além disso, Spindola salientou que, durante esse mês de julho, o Sine estará realizando diversos cursos profissionalizantes para capacitar a população a encontrar empregos

“É um meio de dar uma renda para aquela pessoa que deseja garantir uma renda, mas que por falta de interesse ou tempo, não ingressou no mercado formal”, disse.

Os cursos são de curta duração e, já para a primeira quinzena do mês, o Sine promoverá duas oficinas de pães diversos, com os participantes já saindo capacitados para empreenderem no ramo.

As aulas serão realizadas entre 07 e 10 de julho, com dois dias de duração para cada turma. Os interessados podem se inscrever através do (62) 98469-9686.

