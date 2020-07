Por meio de impressões digitais, o Instituto Médico Legal (IML) confirmou no final da manhã desta terça-feira (28) que o corpo encontrado pelo Corpo de Bombeiros na segunda (27), no Parque Santa Rita, em Goiânia, é realmente do pequeno Danilo de Sousa Silva, de sete anos.

Gerente do IML da capital, o médico legista Mário Eduardo Cruz contou em entrevista ao G1 que a criança morreu afogada na lama, depois que alguém segurou a cabeça dele.