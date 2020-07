Foram encaminhados à Central de Flagrantes na última noite de terça-feira (28), dois jovens de 20 e 29 anos que se envolverem em uma grande confusão.

A dupla de amigos teria se encontrado para beber e, na hora de ir embora, decidiram apostar um ‘racha’ na Avenida Brasil Norte, na altura do Hospital Estadual de Urgências, na região norte de Anápolis.

Acontece que no meio da corrida entre os carros, um dos rapazes acabou atingindo um motociclista, que perdeu o controle e caiu, juntamente com a passageira, sofrendo vários ferimentos.

O condutor responsável pelo acidente fugiu e até deixou para trás o para-choque com a placa do veículo. Entretanto, o amigo dele, ficou para prestar assistência.

A Policia Militar foi acionada no local, juntamente do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Jamel Cecílio.

Quanto aos rapazes, o fugitivo foi encontrado no bairro Residencial Araguaia e os dois tiveram de fazer o exame do bafômetro, que constatou a embriaguez.

Na Central de Flagrantes, o condutor que provocou o acidente foi autuado por lesão corporal culposa, por apostar corrida em via pública, embriaguez ao volante, por estar sem carteira de habilitação e por omissão de socorro.

Já o colega foi autuado apenas pela aposta de corrida em via pública.