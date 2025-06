IF Goiano abre mais de mil vagas para cursos de especialização 100% gratuitos e online

Inscrições já estão abertas, com oportunidades distribuídas entre 13 polos da instituição

Natália Sezil - 20 de junho de 2025

Reitoria do IF Goiano. (Foto: Divulgação)

Interessados em realizar especialização gratuita e à distância em Goiás podem ficar atentos. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) está com inscrições abertas para mais de mil vagas.

Ao todo, são 1.055 oportunidades distribuídas entre dois cursos e 13 polos da instituição, incluindo Anápolis e Goiânia.

As inscrições acontecem online, por meio do site do IF Goiano. Ali, é possível procurar pelo campus, curso ou turno. O prazo segue até 25 de julho.

A primeira oferta é o curso de Pós-Graduação em Educação a Distância na Educação Profissional e Tecnológica (EAD na EPT).

São 535 vagas, e podem se candidatar graduados em qualquer área de conhecimento.

Os polos de Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Cristalina, Formosa, Goiânia (Guapó), Inhumas, Iporá, Mineiros, Rio Verde e Urutaí ofertam essa opção.

A segunda especialização é a Pós-Graduação em Gestão de Escolas Públicas de Ensino Médio (GEPEM), com 520 oportunidades.

Esta é específica para quem tem Ensino Superior e é diretor(a), coordenador(a) ou professor(a) de escolas públicas de ensino, seja da rede municipal ou estadual.

O curso está disponível nos polos de Águas Lindas de Goiás, Ceres, Ipameri, Cristalina, Goianésia, Iporá, Mineiros e Rio Verde.

A seleção acontece pela ordem de inscrição. A divulgação do resultado final, bem como da primeira chamada para matrícula, está prevista para 07 de agosto.

Mais detalhes estão disponíveis no edital que rege o processo seletivo.

