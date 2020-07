A televisão é uma realidade brasileira desde a década de 1950 e participar de uma atração dessa mídia, mesmo estando nos grandes centros urbanos, não é algo fácil para todo mundo. É necessário, sobretudo, muita sorte.

Anápolis, que até hoje tem apenas uma emissora de televisão aberta, e mesmo assim retransmitindo programação de rede, já conseguiu emplacar pessoas em vários reality shows e programa de games.

Aos que estão esquecidinhos, o Portal 6 selecionou quatro participações memoráveis de anapolinos em rede nacional, que encheram a cidade de orgulho e representação.

Monick Camargo

A modelo anapolina Monick Camargo, de 25 anos, é o caso mais recente e com maior exposição. A bela, que já foi vista até em Paris acompanhada do Neymar, integrou dos reality A Casa e A Fazenda – Nova Chance, ambos da RecordTV, em 2017.

Rômulo Neves

O diplomata de meia idade foi um dos participantes com maior destaque na edição 2017 do Big Brother Brasil. Inteligente e dedicado, Rômulo foi viver em Brasília ao passar no concurso público para o Itamaraty.

Porém, a família do ex-BBB continua residindo em Anápolis, fazendo com que ele tenha contato frequente com a cidade.

Rebeca Romero

Jornalista e garota propaganda de diversas empresas goianas, Rebeca Romero participou em 2009 da primeira edição do Aprendiz Universitário, apresentado pelo publicitário Roberto Justus, na RecordTV.

Considerada pelo próprio Justus como uma das potenciais vencedoras daquela edição, Rebeca desistiu de continuar no programa.

Atualmente, ela vive em Anápolis, atua como uma das liderança da Igreja Shalon, e é uma pré-candidata a vereadora.

Maria Rosário

Quem já estava pensando que pessoas de Anápolis participam de programa, mas voltam para casa com as mãos abanando, está enganado.

Em 2004, Maria Rosário surpreendeu Silvio Santos ao rodar os peões do Baú da Felicidade e ganhou R$ 1 milhão em barras de ouro (que vale mais do que dinheiro 😉 ) no SBT.

A notícia ruim é que o Portal 6 conseguiu saber o paradeiro da sortuda nos dias de hoje.

E, você também tem vontade de participar de algum programa de televisão no Brasil? Teria coragem de se expor no Big Brother ou A Fazenda?

Daria conta de segurar a pressão do Aprendiz ou morre de vontade de enricar apenas rodando peões ao lado de Silvio Santos? Conhece outro caso de anapolino que apareceu na telinha nacional? Diz aí pra gente nos comentários 🙂