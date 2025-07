Moradores de Goiás podem enfrentar temperaturas mais baixas, aponta meteorologia

Instituto ainda fez um alerta acerca da umidade do ar, que deve cair ao longo da tarde, demandando maior hidratação

Davi Galvão - 05 de julho de 2025

Foto do município de Jataí. (Foto: Reprodução)

Neste domingo (06), o frio deve chegar com maior intensidade em Goiás, com a previsão de que os números caiam para até 11 °C em pontos do estado.

A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) e indica que a região Sudoeste deve registrar uma variação entre 11 °C e 29 °C. Em seguida, aparecem a região Leste variando entre 11 °C e 32 °C e a Sul entre 11 °C e 29 °C. Na região Central, os termômetros devem oscilar entre 12 °C e 32 °C.

Já as regiões Oeste e Norte apresentam de temperatura mínima, com 17 °C, com as máximas atingindo 33 °C no Oeste e 35 °C no Norte — a maior do estado.

Com relação aos municípios, Cristalina registra a mínima mais baixa do estado, com 11 °C. Na sequência, aparecem Jataí, Rio Verde e Três Ranchos, com 12 °C. Já Anápolis, Itumbiara, Ouvidor, Goiandira, Luziânia, Cocalzinho e Aurilândia marcam mínima de 13 °C.

Com mínima de 14 °C, estão Goiânia, Catalão, Ipameri, Mineiros, Formosa, Santa Helena, Palmeiras de Goiás, Caiapônia, São João da Paraúna, Firminópolis e Palminópolis.

Ainda com mínimas amenas, de 15 °C, estão Rubiataba, Flores de Goiás e Doverlândia. Com 16 °C aparecem Goianésia e Ceres. Por fim, Aruanã, Montes Claros e Iaciara registram 17 °C, enquanto Porangatu marca 18 °C e Araguapaz apresenta a temperatura mínima mais alta do dia, com 19 °C.

O instituto ainda fez um alerta acerca da umidade do ar, que deve cair ao longo da tarde, demandando maior hidratação.

