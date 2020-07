“Amar é reconhecer os defeitos do que a gente ama; odiar é reconhecer as boas qualidades dos que a gente odeia”. O pensamento é de Confúcio, mas pode definir bem o humor do anapolino.

Para provar essa afirmação, o Portal 6 selecionou sete coisas que as pessoas mais amam odiar em Anápolis. Vamos lá?

1) – Terminal Urbano

quanto mais eu frequento o terminal urbano de anapolis qnd ele ta infestado de alunos mais eu odeio adolescente — instrospectiva (@whoismarix) November 30, 2017

2) – O tempo

Odeio esse tempo de Anápolis q só chove quando saio de casa e se eu ver q vai chover e não sair n chove — B.girl (@beatzgd) March 16, 2018

3) – As [poucas] opções de lazer

ja comentei que odeio anapolis ? KKKKKKKKK tedio mortal — Amanda Killer (@4mandakiller) September 12, 2009

Nossa eu odeio Anápolis pq sou solitária demais aqui — escorpiana de taubaté (@Thalliiiita) February 24, 2018

4) – O Centro

Se tem um lugar que eu odeio é esse centro de anapolis — Anjinho Boleiro 2.0 (@flavimgodoy) March 4, 2016

odeio ir no centro de anápolis, but vamos — joao victor (@jotaVEVO) March 3, 2018

5) – O trânsito

Odeio pessoas que andam igual tartaruga no meio da calçada #Anápolis! — Bervig (@TheBervig) April 12, 2013

Eu odeio esse asfalto de Anápolis, vtnc dessa cidade! — Gabriel Henrique (@ghenrique88_) January 23, 2018

6) – As ‘coincidências’

Odeio anapolis! se você faz uma coisa te julgam,e se você não faz inventam — Fleu (@aloiradotchannn) November 10, 2015

não vou falar que odeio Anápolis não, mas eu tiro meus amigos e falo que odeio esse povo, fofoqueiro, que gosta de ostentar. ngm merece não — Victor Foureaux (@VictorFoureaux) July 16, 2013

Nenhum relacionamento amoroso é 100% perfeito, não é mesmo? O que mais ama odiar em Anápolis? Conta para gente nos comentários 😉