Uma mulher de 44 anos, moradora do Anápolis City, bairro nobre da região Leste de Anápolis, procurou a Polícia Civil na noite de domingo (02) para denunciar ter sido alvo de um furto.

Ela relatou que guardava no quarto um saco, dentro de uma mala, com a quantia aproximada de US$ 5.600, que estaria sendo juntada há anos.

Há quatro meses, a suposta vítima afirma ter contratado uma mulher para trabalhar na casa dela, pelo salário mensal de R$ 1 mil.

Essa funcionária repentinamente teria comprado uma televisão, um carro, celular, máquina de lavar e até feito empréstimos a terceiros.

A proprietária da residência sustenta que desconfiou mulher, porque o salário que recebia não seria suficiente para tantas compras.

Ao procurar pelo dinheiro no quarto, alega que já não estava mais lá e somente a funcionária poderia ter sido a responsável pelo sumiço.

O caso deverá ser investigado pela 3ª Delegacia Policial Distrital da cidade.