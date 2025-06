Atualizações sobre acidentes que deixaram BR-153 parcialmente interditada no Recanto do Sol

Até o momento, há a confirmação de apenas um ferido, que foi socorrido pelas autoridades

Davi Galvão - 28 de junho de 2025

Motorista do furgão ficou gravemente ferido após o acidente. (Foto: Reprodução)

Uma sequência de dois acidentes automobilísticos travou parcialmente o trânsito na BR-153, próximo ao trevo do Recanto do Sol, sentido Norte, no final da tarde deste sábado (28), em Anápolis. Ao menos um dos envolvidos ficou ferido em estado grave.

Tudo teria começado após um Volkswagen Jetta perdeu o controle após tentar uma ultrapassagem mal sucedida.

Com isso, o veículo colidiu contra a grade de proteção, chegando a romper a estrutura, permanecendo no canteiro central da pista. Apesar do susto, ninguém teria se machucado.

Porém, uma Toyota Hilux SW4 que vinha logo atrás presenciou o ocorrido e freou para evitar se envolver na confusão, mas como consequência foi atingida na traseira por um furgão Fiat Fiorino.

Como consequência, o condutor do furgão teria ficado gravemente ferido, sendo necessário socorrê-lo e levá-lo a uma unidade médica.

Nenhum dos outros envolvidos que estavam a bordo da caminhonete apresentava lesões graves.

O Corpo de Bombeiros esteve no local para prestar atendimento. Mais informações a qualquer momento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!