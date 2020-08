A Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso (DEAI) de Anápolis recebeu uma grave denúncia anônima nesta segunda-feira (03).

É que um idoso paraplégico, de 86 anos, morador do Jardim Progresso, estaria sendo enganado por um amigo, que há algum tempo seria o responsável por ajudá-lo com as coisas de casa.

Como não consegue fazer nenhuma atividade por causa da idade e da deficiência, o idoso teria se tornado dependente do homem, confiando a ele a tarefa de pegar mensalmente o dinheiro da aposentadoria para comprar remédios, fazer o mercado e pagar as contas básicas, como água e energia.

No entanto, o amigo estaria desviando toda a quantia para outros fins, fazendo com que a vítima começasse a passar por dificuldades.

O caso foi registrado como exposição de idosos ao perigo e será investigado pela delegacia, que é comandada pelo delegado Manoel Vanderic.